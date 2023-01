Promozione, Girone A: i risultati della sedicesima giornata

La sedicesima giornata del Girone A del campionato Promozione,in attesa del posticipo, stravolge la classifica. Sono tre le squadre al comando del girone dopo la sconfitta dell'Aranova.

Rimonta Romulea

La Romulea è fra le tre squadre in testa al girone A dopo la vittoria in rimonta contro il Santa Marinella. La formazione di Via Farsalo passa subito in svantaggio per via della rete di Tabarini al minuto 12. Ripreso il gioco però, basta appena un giro d'orologio e arriva il pareggio amaranto oro firmato Azzawi che dalla distanza fa uno a uno. La partita si regge sull'equilibrio con tante occasione, da una parte e dall'altra. All'84esimo però Barchiesi (classe 2005) entrato nella ripresa trova il colpo da tre punti per la Romulea che volta in testa alla classifica insieme ad Aranova e Ottavia tutte a quota 34 punti.

Gli altri risultati

Pokerissimo dell'Ottavia all'Aranova nel big match dell'Ivo di Marco. Un 5 a 2 che ristabilisce ancora di più l'equilibrio nel Girone A. Il Grifone batte e supera il Tolfa in classifica, portandosi a -2 dalle squadre di testa.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risutlati della 16esima giornata del Girone A