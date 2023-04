Promozione, Girone A: le partite della ventottesima giornata

La ventottesima giornata del Girone A del campionato Promozione si giocherà domenica 23 aprile. Con una favorevole combinazione di risultati, l’Aranova potrebbe festeggiare la vittoria del titolo e la matematica qualificazione in Eccellenza.

Aranova, match point

Match point per l’Aranova che in casa ospita il Fregene Maccarese. I rossoblù nell’ultima giornata hanno vinto lo scontro diretto contro la Romulea portandosi a +4 proprio dai giallo-oro. In caso di vittoria domenica e di sconfitta della formazione di San Giovanni, Monteforte e compagni festeggerebbero l’Eccellenza. Dall’altro canto il Fregene Maccarese già salvo giocherà senza pressioni.

Le altre partite

La Romulea, che ha conquistato la finale di Coppa Italia, sfida in trasferta il Casal Barriera. Diversi incroci salvezza con la DuepigrecoRoma che affronta il Canale Monterano e cerca punti preziosi per salvarsi senza play out.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della ventottesima giornata del Girone A: