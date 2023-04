Promozione, Girone A: le partite della ventisettesima giornata

Dopo la pausa di Pasqua tornano in campo per la 27esima giornata le squadre del Girone A del campionato Promozione. Turno fondamentale per il futuro del girone con il big match d’alta quota fra prima e seconda.

Il big match

Romulea-Aranova è il big match della 27esima giornata. Le due formazioni si trovano al secondo e al primo posto della classifica con rispettivamente 61 e 62 punti. Al Campo Roma le due squadre giocheranno un vero e proprio spareggio per il titolo quando ormai mancano soltanto quattro partite al termine del campionato.

Le altre partite

Prova a tenere viva la clamorosa rimonta il Grifone terzo in classifica (56 punti) che approfittando del big match sfida in trasferta il Tarquinia. Partita salvezza fra Canale Monterano e Nuovo Borgo San Martino.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo della ventisettesima giornata del Girone A: