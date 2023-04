Promozione, Girone A: le partite della ventiseiesima giornata

Mercoledì 5 aprile le squadre del Girone A giocheranno il turno pre-pasquale del campionato Promozione valido per la ventiseiesima giornata di campionato. Al comando della classifica l’Aranova.

Il big match

Occhi a Le Muracciole dove l’Aranova capolista con 59 punti attende il Casal Barriera in fiducia. I padroni di casa sono reduci dal 5-2 contro l’Ostiense, con tripletta di Monteforte e hanno blindato il primo posto. Dall’altro lato il Casal Barriera protagonista di un buon campionato affronta un finale di stagione senza ansie (a +14 dalla zona play-out) e nell’ultima giornata trascinato dalla doppietta di Tornatore a steso la Sorianese.

Le altre partite

La Romulea segue a -1 la capolista. Per i giallo-oro trasferta insidiosa sul campo della Sorianese. Il Grifone, terzo, contro il Canale Monterano per tenersi in scia alla lotta per il titolo. Si sfidano Tolfa e Santa Marinella le due deluse della 25esima giornata.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della ventiseiesima giornata