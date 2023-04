Promozione, Girone A: le partite della ventinovesima giornata

Il Girone A del campionato Promozione è l’unica della categoria del Lazio che non ha ancora un padrone. Ecco allora che la ventinovesima giornata in programma domenica 30 aprile diventa importantissima e che potrebbe regalare al Girone A la squadra campione e la conseguente promozione in Eccellenza.

Secondo match point Aranova

L’Aranova nella 29esima giornata avrà l’occasione di festeggiare il titolo e la promozione in Eccellenza. Per dare il via alla festa la formazione rossoblù dovrà battere il Santa Marinella. Un successo per Monteforte e compagni renderebbe inutile il risultato della Romulea, inseguitrice dell’Aranova a -4 in classifica a due giornate dal termine. Trasferta ospita per la formazione di Di Curzio contro un Santa Marinella che vuole chiudere bene la stagione davanti al proprio pubblico.

Le altre partite

La Romulea va in trasferta sul campo dell’Ostiense che cerca punti salvezza. Amorosino e compagni che hanno centrato la finale di Coppa Italia vogliono tenere vivi i sogni Eccellenza rinviando il verdetto all’ultima giornata. La DuepigrecoRoma sfida il Tarquinia per guadagnare la matematica salvezza.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della ventinovesima giornata del Girone A: