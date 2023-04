Promozione, Girone A: le partite della venticinquesima giornata

Domenica 2 aprile si giocherà la 25esima giornata del Girone A del campionato Promozione. Un turno molto delicato con uno scontro diretto fra le prime della classe.

Il big match

All’Ivo di Marco va in scena il big match fra Ottavia e Grifone, rispettivamente quarta e terza forza del campionato con 49 e 50 punti. Le due squadre sono reduci da due vittorie nell’ultima giornata e si trovano a pochi punti dalle prime due della classifica. Un vero e proprio spareggio fra le due formazioni per continuare a lottare per il sogno Eccellenza.

Le altre partite

Il più classico dei testacoda per la capolista Aranova (56 punti) che sfida in casa l’Ostiense. La Romulea seconda (55 punti) cerca i tre punti al Campo Roma contro il Carbognano in zona playout.

Tutte le partite

Di seguito tutte le partite della 25esima giornata del Girone A: