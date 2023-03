Promozione, Girone A: le partite della ventiquattresima giornata

Domenica 26 marzo si giocherà la ventiquattresima giornata del Girone A del campionato Promozione. In testa alla classifica c’è l’Aranova, ma c’è affollamento nei pianti alti con diverse squadre in corsa per il primo posto.

Il big match

Il big match di giornata si giocherà in casa del Tolfa che ospiterà la Romulea. Le due squadre occupano rispettivamente il quinto (46 punti) e il secondo posto (52 punti) in classifica ed entrambe sono reduci dalla semifinale di Coppa. La Romulea ha pareggiato in casa per uno a uno contro l’Atletico Lariano, il Tolfa è uscita dal campo della Lodigiani con lo stesso risultato. Una sfida chiave a sette giornata dal termine fra due squadre in lotta per l’Eccellenza.

Le altre partite

L’Aranova capolista va in trasferta sul campo della Sorianese. Il Grifone terza in casa attende la Nuova Pescia Romana. Sfida esterna per l’Ottavia (quarta) che giocherà contro il Tarquinia.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 24esima giornata del Girone A: