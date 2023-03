Promozione, Girone A: le partite della ventiduesima giornata

Domenica 12 marzo scenderanno in campo le formazioni del Girone A del campionato Promozione che vede al comando l’Aranova che conserva tre punti di vantaggio sulla Romulea seconda.

Il big match

Al Felice Scoponi il big match della 22esima giornata del Girone A che vedrà affrontarsi i padroni di casa del Tolfa (42 punti) e la capolista, l’Aranova (49 punti). Il Tolfa è reduce dallo zero a zero nel turno precedente e dall’approdo alle semifinali di Coppa Italia. Italiano e compagni invece vincendo per tre a zero contro la DuepigrecoRoma ha blindato il primo posto staccando la Romulea. Una partita ad alta quota fra due squadre che lottano per l'Eccellenza.

Le altre partite

La Romulea dopo aver conquistato le semifinali di Coppa Italia va in trasferta sul campo del Nuovo Borgo San Martino. Al Villa dei Massimi il Grifone, terzo, attende la Fregene Maccarese mentre l’Ottavia fa visita all’Ostiense.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 22esima giornata del Girone A