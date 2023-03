Promozione, Girone A: le partite della ventunesima giornata

Domenica 5 marzo tornano in campo le squadre del Girone A per il ventunesimo turno di campionato. In testa alla classifica Aranova e Romulea, con gli amaranto oro impegnati nel big match di giornata.

Il big match

Partita di cartello al Campo Roma, dove la Romulea attende il Grifone prima inseguitrice della coppia di testa. I padroni di casa hanno conquistato la prima posizione grazie alle otto vittorie consecutive nelle ultime otto giornate. Un filotto importante della squadra di via Farsalo. Di fronte il Grifone di mister Di Giovanni che naviga a -5 punti dalle prime e che ha vinto nell'ultimo turno segnando due gol nel recupero. Una partita importante e delicata per il proseguo della stagione.

Le altre partite

L'Aranova tenterà di sfruttare al massimo lo scontro diretto del Campo Roma. A Le Muracciole i padroni di casa attendono la DuepigrecoRoma, impegnata nella lotta salvezza. Diverse sfide salvezza fra cui spiccano Casal Barriera-Nuovo Borgo San Martino e Carbognano-Ostiense.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 21esima giornata del Girone A