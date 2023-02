Promozione, Girone A: le partite della ventesima giornata

Domenica 26 febbraio prenderà il via la ventesima giornata del Girone A del campionato Promozione, dove al comando ci sono Romulea e Aranova a quota 43 punti.

Il big match

La partita di cartello si giocherà all’Ivo di Marco dove la squadra di casa l’Ottavia è in cerca di un cambio di rotta dopo un inizio di 2023 non brillante. Reduce da tre sconfitte di fila i padroni di casa ospiteranno il Santa Marinella che ha da poco cambiato allenatore, uscito vittorioso al debutto nell’ultima giornata contro la Nuova Pescia Romana. L’Ottavia (34 punti) precede al quinto posto in classifica il Santa Marinella (32).

Le altre partite

Romulea e Aranova, entrambe al comando del girone, saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro il Nuovo Borgo San Martino e il Tarquinia. Il Tolfa in casa attende il Carbognano.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della ventesima giornata del Girone A:

Nuovo Borgo San Martino-Romulea

Tarquinia-Aranova

DuepigrecoRoma-Sorianese

Canale Monterano-Fregene Maccarese

Grifone-Casal Barriera

Ottavia-Santa Marinella

Ostiense-Nuova Pescia Romana

Tolfa-Carbognano

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone A