Promozione, Girone A: le partite della diciannovesima giornata

La diciannovesima giornata del Girone A del campionato Promozione può riscrivere una nuova pagina della stagione. Infatti nella corsa al primo posto diviso dalla Romulea e dall'Aranova, sbuca il Grifone.

Il big match

Occasione ghiotta per il Grifone che a fari spenti è salito al secondo posto della classifica a -2 dalla coppia di testa. I rossoblu sfidano in trasferta l'Aranova con l'obiettivo sorpasso. Il Grifone è reduce dalla vittoria per uno a zero contro la Sorianese, la capolista ha invece travolto per 4 a 0 il Tarquinia. Sfida da brividi a Le Muracciole, con Monteforte capocannoniere del campionato pronto a difendere il primo posto dell'Aranova.

Le altre partite

La Romulea, altra capolista dopo la vittoria nello scontro diretto contro l'Ottavia, al Campo Roma attende il Canale Monterano. Il Tolfa quarto sfida in casa l'Ostiense.

Tutte le partite

Di seguito il quadro completo delle partite della 19esima giornata del Girone A

Romulea-Canale Monterano

Aranova-Grifone

Tolfa-Ostiense

Fregene Maccarese-Ottavia

Carbognano-DuepigrecoRoma

Casal Barriera-Tarquinia

Sorianese-Nuovo Borgo San Martino

Santa Marinella-Nuova Pescia Romana

Guarda qua la classifica del Girone A