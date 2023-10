Promozione Lazio, girone A, i risultati della settima giornata: il Palocco sbanca i Parioli, l'Ostiantica vince ad Ostiense

Si è conclusa domenica la settima giornata del girone A di Promozione Lazio.

Sorianese capolista a riposo, perdono tutte in zona retrocessione

Curioso caso nel girone A, con la Sorianese che pur non giocando mantiene la vetta complice il pareggio in casa del Fregene Maccarese contro la quinta classificata Cerveteri. Ne approfittano Santa Marinella e Urbetevere, vittoriose contro Ronciglione United e Canale Monterano. Si avvicina anche il Palocco, che ringrazia la doppietta di Segoni al Parioli per rimanere appaiati al treno dei playoff. In zona retrocessione vince soltanto l'Ostiantica, che vince a domicilio contro la Polisportiva Ostiense con la tripletta di Sesta e si prende tre punti che la portano a ridosso della salvezza diretta.

I tabellini

BORGO PALIDORO-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 3-2

FREGENE MACCARESE-CITTA’DI CERVETERI 1-1

NUOVA PESCIA ROMANA-DUEPIGRECOROMA 2-1

POLISPORTIVA OSTIENSE-OSTIANTICA 2-3

SANTA MARINELLA-RONCIGLIONE UNITED 4-1

URBETEVERE-CANALE MONTERANO 2-1

PARIOLI-PALOCCO 2-3

TOLFA-TARQUINIA 2-1