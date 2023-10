Promozione Lazio girone A, i risultati della terza giornata

Si è chiusa ieri la terza giornata del girone A di Promozione Lazio, con la Sorianese che vincendo in trasferta a Tolfa si è presa la vetta del girone grazie a Serafini e Valentini. Frena infatti il Fregene Maccarese, bloccato in casa dal gol di Segoni del Palocco, mentre salgono sul podio Cerveteri e Santa Marinella grazie alle vittoria su Tarquinia e Castel Sant'Elia. Stop per l'Ostiantica, che non va oltre l'1-1 in casa del Pescia Romana nonostante il gol di Picciano.

BORGO PALIDORO - CANALE MONTERANO 1-0

CERVETERI - CASTEL SANT'ELIA 4-1

FREGENE MACCARESE - PALOCCO 1-1

NUOVA PESCIA ROMANA - OSTIANTICA 1-1

RONCIGLIONE UNITED - DUEPIGRECOROMA 2-1

SANTA MARINELLA - TARQUINIA CALCIO 2-1

PARIOLI - POLISPORTIVA OSTIENSE 3-2

TOLFA CALCIO - SORIANESE 1-2