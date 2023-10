Promozione Lazio girone A, i risultati della sesta giornata: il Parioli sbanca Canale Monterano, pareggio Palocco

Si è chiusa la sesta giornata del girone A di Promozione Lazio.

La lotta per il titolo

Ci ha pensato Toscano a decidere il big match di giornata tra Cerveteri e Santa Marinella, con il Cerveteri che infligge la prima sconfitta in campionato al Santa Marinella e lo aggancia ad undici punti e al terzo posto in classifica. Prima sconfitta anche per la Sorianese, con Martino che in pieno recupero trova il gol vittoria per l'Ostiense e tre punti che valgono il -3 dalla zona playout per la squadra romana. Vince senza problemi e senza sorprese il Fregene Maccarese, con un comodo 3-0 a domicilio al sempre più ultimo Castel Sant'Elia con ancora zero punti.

La lotta salvezza

A fare compagnia al Castel Sant'Elia all'ultimo posto c'è il Canale Monterano, che offre una buona resistenza al Parioli ma cede alla squadra ospite che trova in pieno recupero il gol vittoria di D'Amico. Cade ancora l'Ostiantica, sotto i colpi di Trincia e del suo Urbetevere, mentre il Palocco impatta in casa con il Tolfa grazie a Segoni e mantiene la distanza di due punti sulla zona calda.

CANALE MONTERANO-PARIOLI 1-2

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-FREGENE MACCARESE 0-3

CITTA’DI CERVETERI-SANTA MARINELLA 1-0

DUEPIGRECOROMA-BORGO PALIDORO 0-2

OSTIANTICA-URBETEVERE 1-3

PALOCCO -TOLFA 1-1

SORIANESE-POLISPORTIVA OSTIENSE 1-2

TARQUINIA-NUOVA PESCIA ROMANA 0-1