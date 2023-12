Promozione Lazio girone A, i risultati della sedicesima giornata: l'Urbetevere vola in vetta

Si è conclusa la sedicesima giornata del girone A di Promozione Lazio.

L'Urbetevere approfitta del riposo del Tolfa

In una giornata frammentata, caratterizzata dal riposo del Tolfa capolista e del rinvio di Castel Sant'Elia - Palocco, è l'Urbetevre che si prende la scena, vincendo in un rocambolesco 3-4 grazie alla doppietta di Trincia in casa del Borgo Palidoro e volando in vetta. Non ne approfitta la Sorianese, fermata in un pirotecnico 5-4 dal Santa Marinella con Tabarini mattatore con una tripletta. In zona retrocessione colpo del DuepigrecoRoma, che batte per 3-1 il Tarquinia nello scontro salvezza ed esce dalla zona retrocessione diretta. Vince anche il Fregene Maccarese, che con Cifarelli e Scifoni ha la meglio della Polisportiva Ostiense.

I tabellini

BORGO PALIDORO-URBETEVERE 3-4

CITTA’DI CERVETERI-CANALE MONTERANO 0-0

DUEPIGRECOROMA-TARQUINIA 3-1

FREGENE MACCARESE-POLISPORTIVA OSTIENSE 2-1

NUOVA PESCIA ROMANA-PARIOLI 0-0

RONCIGLIONE UNITED-OSTIANTICA 3-3

SANTA MARINELLA-SORIANESE 5-4

CASTEL S.ELIA-PALOCCO (rinviata)

RIPOSA: TOLFA