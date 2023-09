Promozione Lazio girone A, i risultati della seconda giornata

Si è conclusa ieri la seconda giornata del girone A di Promozione Lazio. Restano a punteggio pieno Fregene Maccarese e Sorianese, i primi grazie al gol di Greco che ha fatto la differenza, mentre Valentini ha siglato il gol vittoria per la Sorianese. Primo punto per il Palocco, che ferma il Santa Marinella in casa, e primi tre per l'Ostiantica, portata avanti dalla doppietta di Sesta.

CANALE MONTERANO-FREGENE MACCARESE 0-1

DUEPIGRECOROMA-CITTA’DI CERVETERI 0-5

OSTIANTICA-BORGO PALIDORO 3-2

PALOCCO-SANTA MARINELLA 1-1

POLISPORTIVA OSTIENSE-TOLFA 0-1

SORIANESE-NUOVA PESCIA ROMANA 1-0

URBETEVERE-PARIOLI 2-0

TARQUINIA-RONCIGLIONE UNITED 1-0