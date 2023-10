Promozione Lazio, girone A: i risultati della quinta giornata

Si è chiusa la quinta giornata del girone A di Promozione Lazio. Resta in veta la Sorianese, tutt'ora imbattuta, che stende l'Urbetevere in trasferta grazie al gol di Cesarini. Il risultato più roboante è quello del Santa Marinella, che stende per 8-0 il fanalino di coda Sant'Elia Graziosi e vola al secondo posto, mentre al terzo posto sale il Fregene Maccarese vittorioso davanti ai suoi tifosi sul DuepigrecoRoma

BORGO PALIDORO-TARQUINIA 3-1

FREGENE MACCARESE-DUEPIGRECOROMA 3-1

NUOVA PESCIA ROMANA-PALOCCO 1-3

RONCIGLIONE UNITED-CITTA’DI CERVETERI 1-1

SANTA MARINELLA-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 8-0

URBETEVERE SORIANESE 0-1

PARIOLI-OSTIANTICA 2-2

TOLFA-CANALE MONTERANO 2-0