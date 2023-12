Promozione Lazio girone A, i risultati della quindicesima giornata: il Palocco vince ed insegue la Tolfa

Si è conclusa la quindicesima giornata del girone A di Promozione Lazio.

Il Palocco insegue, la Tolfa continua a vincere

In un campionato reso asimmetrico nel numero di giornate dai turni di riposo continua a guidare con una gara in più il campionato la Tolfa. La squadra laziale vince di misura con il Pescia Romana e mantiene la vetta, inseguita dall'Urbetevere che vince senza problemi per 2-0 sul Fregene Maccarese. Non perde colpi il Palocco, a tre punti dalla vetta grazie al gol di Bove contro il DuepigrecoRoma. Nessun movimento importante in zona salvezza, se non il Borgo Palidoro che battendo il Parioli a domicilio esce dalla zona playout.

I tabellini

CANALE MONTERANO-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 0-0

OSTIANTICA-CITTA’DI CERVETERI 0-0

PALOCCO-DUEPIGRECOROMA 1-0

POLISPORTIVA OSTIENSE-SANTA MARINELLA 0-3

SORIANESE-RONCIGLIONE UNITED 2-0

URBETEVERE-FREGENE MACCARESE 2-0

PARIOLI-BORGO PALIDORO 0-1

TOLFA-NUOVA PESCIA ROMANA 1-0

RIPOSA: TARQUINIA