Promozione Lazio girone A, i risultati della nona giornata: la Sorianese resta in vetta, vincono Palocco e Santa Marinella

Si è conclusa la nona giornata del girone A di Promozione Lazio.

La Sorianese resta in vetta, il Palocco vince a Ostiense

Non molla il primo posto in classifica la Sorianese, che batte per 3-1 il Canale Monterano e tiene i tre punti di vantaggio sul Tolfa, che dispone facilmente per 5-0 del fanalino di coda Sant'Elia. Vince anche il Palocco, che ad Ostiense si prende un 1-2 esterno ed inguaia gli ospiti, sempre più al quartultimo posto in classifica. Successo anche per il Santa Marinella, che in trasferta a Fregene si prende tre punti fondamentali per restare in zona playoff. Mentre dal punto di vista della lotta salvezza si desta solo il Parioli, con un 3-0 interno a spese del DuepigrecoRoma.

I tabellini

BORGO PALIDORO-RONCIGLIONE UNITED 1-1

FREGENE MACCARESE-SANTA MARINELLA 0-2

NUOVA PESCIA ROMANA-CITTA’DI CERVETERI 2-1

POLISPORTIVA OSTIENSE-PALOCCO 1-2

SORIANESE-CANALE MONTERANO 3-1

URBETEVERE-TARQUINIA 5-1

PARIOLI-DUEPIGRECOROMA 3-0

TOLFA-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 5-0