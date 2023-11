Promozione Lazio girone A, i risultati della dodicesima giornata: il Palocco tiene il passo del Tolfa, vince l'Ostiantica

Si è conclusa la dodicesima giornata del girone A di Promozione Lazio.

Il Palocco tiene la corsa sulla Tolfa

Lo fa di misura con il Canale Monterano ma tanto basta al Palocco, che grazie al gol di Cappelli vince e si mantiene ad un solo punto dal Tolfa capolista, vincitore in trasferta a Santa Marinella grazie al gol decisivo di Nuti al 29' del secondo tempo. Un gol per tempo di Sesta basta all'Ostiantica per regolare il Tarquinia e volare a due punti dalla salvezza, mentre l'Urbetevere stende il Cerveteri con Trincia e si tiene in scia di Tolfa e Palocco al terzo posto. In zona salvezza di rialza l'Ostiense, decisivo il rigore al 30' realizzato da Ippoliti contro un Castel Sant'Elia coriaceo. Vince anche il Duepigrecoroma, a sorpresa contro la quarta classificata Sorianese, e lo fa con i gol di Barbarella e Iacovacci.

I tabellini

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-POLISPORTIVA OSTIENSE 0-1

CITTA’DI CERVETERI-URBETEVERE 0-1

DUEPIGRECOROMA-SORIANESE 2-1

FREGENE MACCARESE-NUOVA PESCIA ROMANA 2-1

PALOCCO-CANALE MONTERANO 1-0

RONCIGLIONE UNITED-PARIOLI 2-1

SANTA MARINELLA-TOLFA 1-2

TARQUINIA-OSTIANTICA 1-2