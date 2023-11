Promozione Lazio girone A, i risultati della decima giornata: il Palocco aggancia la vetta

Si è conclusa la decima giornata del girone A di Promozione Lazio.

Il Palocco aggancia la vetta, crollo Borgo Palidoro

Domenica di gioia per il Palocco e i suoi tifosi, che hanno potuto vedere la loro squadra battere la Sorianese nello scontro diretto per la vetta del girone A e così agganciare la vetta proprio a spese della Sorianese. A decidere il match sono stati Bonis e Segoni, mentre Valentini ha siglato l'unico gol ospite. Tiene il passo anche il Tolfa, vittorioso in trasferta a Cerveteri, mentre il Santa Marinella distrugge il Borgo Palidoro in un pirotecnico 6-3 casalingo che li tiene ad un solo punto dalla vetta, in un girone A equilibratissimo. In zona salvezza sorride il Parioli, che non ha pietà del disastrato Sant'Elia, e anche l'Ostiantica, che fa suo il pirotecnico scontro salvezza con il Canale Monterano.

I tabellini

CANALE MONTERANO-OSTIANTICA 3-4

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-PARIOLI 1-5

CITTA’DI CERVETERI-TOLFA 1-2

DUEPIGRECOROMA-URBETEVERE 0-1

PALOCCO-SORIANESE 2-1

RONCIGLIONE UNITED-NUOVA PESCIA ROMANA 0-0

SANTA MARINELLA-BORGO PALIDORO 6-3

TARQUINIA-POLISPORTIVA OSTIENSE 1-2