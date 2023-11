Promozione Lazio girone A, i risultati dell'undicesima giornata: il Palocco continua l'attacco alla vetta

Si è conclusa l'undicesima giornata del girone A di Promozione Lazio.

Il Palocco continua la rincorsa

Altra domenica di gioia per i palocchini, che hanno visto il Palocco schiantare l'Ostiantica per 3-2 nel derby di Roma Sud. Con questo successo il Palocco resta in scia della Sorianese, vittoriosa col Tarquinia, e del Tolfa, che ha steso in casa per 2-0 il Ronciglione United. Continua il momentaccio di tutte le squadre in zona retrocessione, con il pareggio della sfida tra DuePigreco e Ostiense come unico punto fatto da squadre in quella zona di classifica.

I risultati

BORGO PALIDORO-FREGENE MACCARESE 2-1

NUOVA PESCIA ROMANA-SANTA MARINELLA 1-2

OSTIANTICA-PALOCCO 2-3

POLISPORTIVA OSTIENSE-DUEPIGRECOROMA 1-1

SORIANESE-TARQUINIA 4-2

URBETEVERE-CASTEL S.ELIA GRAZIOSI 6-0

PARIOLI-CITTA’DI CERVETERI 3-2

TOLFA-RONCIGLIONE UNITED 2-0