Promozione Lazio girone A, i risultati dell'ottava giornata: vince il Palocco, crolla l'Ostiantica con la capolista Sorianese

Si è conclusa l'ottava giornata del girone A di Promozione Lazio.

La Sorianese resta in vetta, vola il Palocco

Pochi cambiamenti in vetta, anche con il turno di riposo del Santa Marinella. La Sorianese mantiene la vetta della classifica battendo a domicilio l'Ostiantica per 2-4, con Giurato che risponde alla doppietta di Giacinti per i padroni di casa. Resta al secondo posto il Palidoro, che dilaga a Cerveteri con quattro marcatori diversi, e tiene il passo il Palocco, forte della doppietta di Pisilli in casa con l'Urbetevere.

Crollano Parioli e Ostiense

Domenica di dolore invece per l'Ostiense, che perde con la penultima in classifica Canale Monterano e vede avvicinarsi sempre più la zona retrocessione diretta. Perde anche il Parioli, che contro il Tarquinia pareggia lo svantaggio iniziale salvo cadere nel finale sotto i colpi di Marzoli e De Santis. Dura sconfitta in casa per il DuePigrecoRoma, battuto dal Tolfa per 0-3 grazie alla doppietta di un Moretti inarrestabile.

I tabellini

CANALE MONTERANO-POLISPORTIVA OSTIENSE 4-2

CASTEL S.ELIA GRAZIOSI-NUOVA PESCIA ROMANA 2-3

CITTA’DI CERVETERI-BORGO PALIDORO 1-4

DUEPIGRECOROMA-TOLFA 0-3

OSTIANTICA-SORIANESE 2-4

PALOCCO-URBETEVERE 2-1

RONCIGLIONE UNITED-FREGENE MACCARESE 4-3

TARQUINIA-PARIOLI 3-1