Promozione, Girone A: le patite della trentesima giornata

Trentesima e ultima giornata del Girone A del campionato Promozione con gli ultimi 90 minuti del campionato vinto dall’Aranova, decideranno gli abbinamenti dei play out vista la matematica retrocessione del Nuovo Borgo San Martino.

Zona play out

Dodicesima posizione e 26 punti per il Tarquinia che sfida in trasferta il Tolfa. L’Ostiense fuori casa cerca punti per una posizione di vantaggio nei play out contro il Nuovo Borgo San Martino. Carbognano e Canale Monterano (23 punti entrambe) si scontrano per provare a guadagnare posizioni di vantaggio negli ultimi 90 minuti.

Tutte le partite

Di seguito il programma della trentesima giornata del Girone A: