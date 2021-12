Promozione, Girone C: le partite della decima giornata

Mercoledì 8 dicembre le formazioni del Girone C del campionato Promozione scendono in campo per la decima giornata. Il turno sulla carta è favorevole per il Nettuno, squadra prima in classifica.

Nettuno pronto alla fuga solitaria

Il Nettuno nel 10mo turno ospiterà in casa il Monte Mario, penultima in classifica. Sulla carta la partita non sembra incutere timore alla formazione di mister Panicci che guidati dal bomber Laghigna spera in un passo falso del Palocco. Proprio il Palocco che condivide il primo posto della classifica col Nettuno, andrà sul campo dell'Ostiantica, per una trasferta ricca di insidie.

Le inseguitrici

La cavalcata della Pescatori Ostia continua al Borghetto dove arriva il Velletri. Gli Squali dopo un avvio di stagione difficile, hanno scalato la classifica salendo fino al terzo posto. La Virtus Ardea andrà in trasferta sul campo insidioso del Fonte Meravigliosa mentre il DuepigrecoRoma in casa affronterà l'Atletico Acilia.

Città di Pomezia-Morandi la sfida da attenzionare in ottica salvezza. Quasi proibitivo l'impegno della Vis Aurelia, ultima, contro il Grifone Roma VIII.

Tutte le partite del Girone C

Di seguito il quadro completo della decima giornata del Girone C:

Vis Aurelia-Grifone Roma VIII

DuepigrecoRoma-Atletico Acilia

Ostiantica-Palocco

Nettuno-Monte Mario

Città di Pomezia-Morandi

Fonte Meravigliosa-Virtus Ardea

Santa Maria delle Mole-Eur Torrino

Pescatori Ostia-Velletri

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone C