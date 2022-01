Promozione, il Covid blocca il Girone D: si giocano solo due partite

Aumentano i numeri delle partite rinviate per Covid nel Girone D. Dopo i cinque rinvii nella 14esima giornata, per il 15esimo turno sono state bloccate ben sei sfide.

Le partite rinviate

Sei partite su otto bloccate. Questo è il programma della 15esima giornata del Girone D. Fra le partite stoppate c'è quella del Rocca Priora RDP che in trasferta doveva giocare in casa del Valmontone. Stop anche per l'Atletico Torrenova impegnato alla Borghesiana contro la Lodigiani. Pure il Villa Adriana e il Bi.Ti.Calcio, in campo nello scorso turno, hanno visto rinviare i loro impegni rispettivamente contro Vis Subiaco e De Rossi. Torre Angela-Pro Roma e Atletico Morena-Virtus Roma rinviate.

Chi gioca

Le uniche due sfide della 15esima giornata del Girone D saranno quelle fra Bellegra e Vicovaro, quarto in classifica e Vivace Grottaferrata e Atletico Colleferro.

La 15esima giornata

Di seguito il programma completo della 15esima giornata del Girone D

Vivace Grottaferrata-Atletico Colleferro

Bellegra-Vicovaro

Torre Angela-Pro Roma rinv.

Atletico Morena-Virtus Roma rinv.

Villa Adriana-Vis Subiaco rinv.

Valmontone-Rocca Priora RDP rinv.

Polisportiva De Rossi-Bi.Ti.Calcio rinv.

Lodigiani-Atletico Torrenova rinv.

