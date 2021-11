Promozione: tutti i risultati della sesta giornata del Girone D

Il sesto turno del Girone D del campionato Promozione ha visto il Villa Adriana vincere il big match contro la Polisportiva De Rossi. Seguono i coccodrilli la Lodigiani e l'Atletico Torrenova corsaro a Marino.

Il Villa Adriana vince il big match

De Rossi-Villa Adriana è stato il big match di giornata del Girone D. Il Villa Adriana ha vinto per due a uno e si prende di forza il primo posto nel Girone D. Vittoria senza problemi per la seconda in classifica, la Lodigiani che liquida per 4 a 0 il Torre Angela. Sul podio sale l'Atletico Torrenova che con un tre a due espugna Marino. Il Torrenova scala la classifica approfittando dello scivolone casalingo del Rocca Priora. Infatti i castellani perdono in casa con un pirotecnico 4 a 3 contro la Pro Roma che fa un bel salto abbandonando le ultimissime posizioni.

Esce dalle zone meno nobili il Valmontone che con un gol di Colaiori nel recupero supera la Vis Subiaco. Perde invece l'Atletico Colleferro contro il Vicovaro.

I risultati del Girone D

