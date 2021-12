Promozione, Girone C: i risultati della tredicesima giornata

Il Palocco chiude il 2021 in testa alla classifica del girone C del campionato Promozione. Questo l'esito dei risultati della tredicesima giornata di campionato.

Palocco capolista

Il Palocco conclude questa prima parte di stagione in testa al girone C con 33 punti. Il Palocco nell'ultima partita dell'anno ha pareggiato per 1 a 1 in casa contro il Fonte Meravigliosa.

Le inseguitrici

Il Nettuno torna alla vittoria e accorcia la classifica. La squadra di mister Panicci supera in rimonta per 3 a 2 il Santa Maria delle Mole, con gol decisivo messo a segno dal bomber Laghigna. Il Grifone sale al terzo posto della classifica battendo per 2 a 0 la Virtus Ardea con i gol nella ripresa di Bottoni e Mancini.

I risultati

Di seguito tutti i risultati della 13esima giornata del Girone C

