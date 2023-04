Promozione, i top della ventottesima giornata dei Gironi A, B e D

La ventottesima giornata dei Gironi A, B e D del campionato Promozione si è conclusa con l'Amatrice (Girone B) che festeggia il salto in Eccellenza. Ecco i protagonisti dell'ultima giornata scelti da RomaToday.

Casella il migliore del Girone A

Alessandro Casella dell'Ottavia è il miglior giocatore del Girone A. L'attaccante classe 2002 è assoluto protagonista della vittoria per sei a due dell'Ottavia contro il Tolfa reduce dalle fatiche di coppa. Casella si prende la scenda realizzando una tripletta portando i suoi al successo e al quarto posto della classifica.

Cacchioni il migliore del Girone B

Fabiano Cacchioni del Grifone Gialloverde è il miglior giocatore dell'ultimo turno del Girone B. L'attaccante classe 1995 mette la sua firma nel successo dei suoi contro il Tor Lupara. Un vero e proprio match salvezza in zona playout (e possibile rematch ai playout) siglando la rete del definitivo 2-0 nella ripresa. Grifone Gialloverde a quota 25 punti, Tor Lupara 27.

Saccucci il migliore del Girone D

Saccucci è della Vis Subiaco è il miglior giocatore della 28esima giornata del Girone D. Il derby fra Bellegra e Vis Subiaco termina in pareggio grazie al portiere ospite che al 93esimo ipnotizza Nuzzi parando un calcio di rigore. Un pareggio che tiene ancora in corsa la Vis Subiaco in lotta per un posto nei play out.