Promozione, i top della trentesima giornata

Con la conclusione della trentesima giornata del campionato Promozione arriva pure l’ultimo appuntamento con i migliori giocatori del turno scelti da RomaToday. Ecco i nomi dei giocatori che più si sono distinti nell’ultima giornata.

Follo il migliore del Girone A

Davide Follo del Casal Barriera è il miglior giocatore dell’ultima giornata del Girone A. L’attaccante classe 2000 realizza una doppietta nella vittoria in rimonta per quattro a due del Casal Barriera contro il Santa Marinella. Una partita che contava poco per la classifica e che ha regalato gol e spettacolo.

De Paola il migliore del Girone B

Matteo De Paola del Tor Lupara è il miglior giocatore dell’ultimo turno del Girone B. L’attaccante classe 1995 sigla il gol vittoria contro l’Amatrice campione del campionato. Gol importante per prestigio ma anche perché permette alla formazione di Palumbo di chiudere in classifica davanti al Grifone Gialloverde e di giocare i play out in casa.

Nuzzi il migliore del Girone D

Mattia Nuzzi del Bellegra è il miglior giocatore della trentesima giornata del Girone D. Non una new entry l’attaccante classe 2001 che con la sua doppietta permette al Bellegra di stendere lo Sporting Ariccia (2-0) e blindare il quarto posto in classifica.