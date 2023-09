Promozione, i top della prima giornata

La prima giornata del campionato Promozione è andata in archivio. Risultati a sopresa, conferme e tanti gol. Questi i migliori giocatori del primo turno dei gironi B, C e D scelti da RomaToday.

Pecorari il migliore del Girone B

Lorenzo Pecorari classe 2002 del Riano è il miglior giocatore della prima giornata del Girone B. Il calciatore del Riano è autore del momentaneo 0-3 in casa del Setteville Case Rosse. Un gol meravigliosa di Pecorari che col mancino da centrocampo beffa il portiere avversario.

De Nigris il migliore del Girone C

Lorenzo De Nigris del Villa Adriana è il migliore giocatore della prima giornata del Girone C. L’attaccante dei biancoverdi mette a segno una doppietta nel derby vinto contro lo Zena Montecelio. Prima trova il gol che sblocca la partita dopo un contrasto vinto al limite dell’area, dopo mette a segno in 3-0 con un bel mancino dal limite che si spegne all’angolino.

Botti il migliore del Girone D

Francesco Botti dell’Atletico Morena è il miglior giocatore della prima giornata del Girone D. L’attaccante di Fabrizi mette a segno un gol pesantissimo nel successo del Morena, orfano di Vasta, sul difficile campo della Virtus Ardea. Una rete per tre punti importantissimi in uno scontro fra due squadre candidate per i primi posti della classifica.