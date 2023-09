Promozione, i top della seconda giornata

La seconda giornata del campionato Promozione è terminata con diverse conferme ai piani alti delle classifiche dei gironi. Il secondo turno ha risaltato anche i bomber tornati protagonisti.

Ushe il migliore del Girone B

Gino Ushe del Riano è il miglior giocatore della seconda giornata del Girone B. L’attaccante classe 2003 mette a segno una doppietta (la seconda in due partite) contro l’Atletico Lodigiani determinando la vittoria della squadra di Benigni. Prima un destro che fulmina il portiere e poi un facile tap-in sottoporta per il bomber rossoblu.

Tani il migliore del Girone C

Simone Tani del Villa Adriana è il miglior giocatore della seconda giornata del Girone C. Il capitano dei biancoverdi è protagonista assoluto del 9 a 1 del Villa Adriana contro la Spes Mundial mettendo a segno 4 gol. I primi due su rigore, poi in rovesciata e poi con un tocco sottoporta.

Borrelli il migliore del Girone D

Simone Borrelli dello Sporting Montesacro è il miglior giocate della seconda giornata del Girone D. L’attaccante classe 1998 mette a segno allo scadere in pieno recupero la rete della vittoria (il 3 a 2, ndr) per i ragazzi di Iannotti contro il Sant’Angelo Romano. La rete arriva con un colpo di testa che beffa il portiere in uscita.