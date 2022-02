Guidonia-Zena 1-2: il Grifone si prende il Derby

Al Comunale di Guidonia, lo Zena Montecelio in trasferta batte per due a uno i padroni di casa e si prende il Derby valido per la 18esima del giorne B del campionato Promozione.

La partita

Lo Zena inizia forte il derby e passa in vantaggio all'undicesimo grazie a Trecca che batte il portiere avversario con un tiro dalla distanza. Gli ospiti sfiorano il raddoppio con Bernardini che di testa però non trova la porta. Il secondo gol del Grifone viene rinviato ad inizio ripresa. A siglare il raddoppio ci pensa Simonetta che solo dentro l'area non sbaglia. Al 59esimo il Guidonia accorcia le distanze con Franchitti. Al 78esimo occasionissimo per lo Zena. Il Grifone ha l'opportunità di chiudere l'incontro con un calcio di rigore. Dal dischetto va Trecca che però si fa ipnotizzare da Chingari e nella successiva mischia i due vengono espulsi. Al 92esimo il Guidonia flirta col pareggio: Cascio tiro e solo il il palo interno nega ai padroni di casa il pareggio.

La classifica

Lo Zena con questo successo vola a 28 punti in classifica. Guidonia penultimo a quota 13.