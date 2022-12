Promozione, Girone B: i risultati dell'undicesima giornata

L'undicesima giornata del Girone B del campionato Promozione non è ancora terminata al contrario del big match fra Settebagni e Real San Basilio che ha visto trionfare la formazione di Laurentini.

Settebagni capolista

Il Settebagni resta imbattuto e vince lo scontro diretto contro il Real San Basilio per due a uno. La formazione di mister Laurentini sblocca la partita nel finale di primo tempo con Ragaglini che conclude perfettamente una bell'azione corale avviata a destra da Mari. Nell'alba del secondo tempo, Giulitti si guadagna un calcio di rigore. Lo stesso attaccante parte dal dischetto ma si fa ipnotizzare da Beccaceci che è poi strepitoso anche a respingere il tentativo di Ragaglini. Successivamente si guadagna un rigore il Real San Basilio con Cialucco abile a frapporsi fra pallone e difensore. Valenzi dagli 11 metri spiazza Mercurio e fa uno a uno al 75esimo. Il Settebagni alza subito la testa è trova la rete del due a uno con Mariotti al termine di una bellissima azione corale partita dalla metà campo e suggellata dai dribbling vicenti di Mariotti. Prima del triplice fischio occasione per i padroni di casa per chiudere i conti ma da posizione defilata Belli non fa male a Beccaceci.

Gli altri risultati

Resta in scia del Settebagni l'Amatrice che supera per tre a zero il Passo Corese. Il Tor Lupara supera di misura il Poggio Mirteto. Pareggio fra ASA e Sant'Angelo Romano terzo.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati dell'undicesima giornata del Girone B