Promozione, Girone D: le partite della ventiquattresima giornata

Il 10 aprile continuerà l’appassionante lotta per il primo posto nel Girone D con tre squadre Rocca Priora RdP, Atletico Torrenova e Vicovaro racchiuse nel giro di due punti.

Il big match

Rocca Priora RdP-Villa Adriana è il big match della 24esima giornata. I castellani primi nel girone sono reduci dalla vittoria esterna sul campo della Vis Subiaco. Al Montefiore arriva un Villa Adriana in cerca di riscatto dopo la sconfitta casalinga con recriminazioni per le occasioni sprecate, contro il Vicovaro. Turno non semplice per la capolista che dovrà difendersi dal tentativo di sorpasso delle inseguitrici.

Le altre partite

L’Atletico Torrenova (secondo) sulla carta ha la partita più agevole in casa contro la Pro Roma, terzultimo nel girone. Non semplice invece l’impegno del Vicovaro che senza Di Fausto squalificato ospiteranno in casa la Vivace Grottaferrata reduce dal colpo grosso contro il Valmontone. I giallorossi che hanno frenato la loro corsa verso il primo posto, cercano riscatto in casa contro il Torre Angela penultimo.

Tutte le partite

Rocca Priora RdP-Villa Adriana

Atletico Torrenova-Pro Roma

Vicovaro-Vivace Grottaferrata

Valmontone-Torre Angela

Bellegra-Atletico Morena

Virtus Roma-Atletico Colleferro

Bi.Ti.Calcio-Vis Subiaco

Polisportiva De Rossi-Lodigiani

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D