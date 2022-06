Promozione, tutti i verdetti del Girone D

Ultimi due verdetti emessi nel Girone D del campionato Promozione. Dopo il successo in campionato dell'Atletico Torrenova, si sono giocati due playout per definire le ultime due squadre retrocesse in Prima Categoria.

Atletico Torrenova in Eccellenza

L'Atletico Torrenova ha conquistato l'Eccellenza all'ultima giornata di campionato. I bianconeri hanno chiuso il Girone D in testa con 70 punti, uno in più del Vicovaro. La festa per il Torrenova è scattata al triplice fischio della partita contro la Lodigiani vinta per sei a uno con Forcina protagonista con una doppietta (33 i gol in campionato).

Questo il post del club per celebrare il salto di categoria: "Complimenti a tutti gli atleti, che hanno lottato fino all'ultima partita, complimenti ai nostri genitori primi sempre a credere i noi, complimenti ai mister e tutto lo staff dal primo all'ultimo, che sotto caldo e pioggia hanno sempre portato a termine il proprio lavoro, complimenti al Direttore Massimiliano Martinelli, primo condottiero in questa grande "famiglia", e soprattutto al nostro Presidente, che ogni giorno, ogni istante è riuscito a trasmettere a tutti la stessa passione...e con la vittoria del Campionato Under 15 Regionale e del Campionato di Promozione, si passa alla storia...Forza TORRENOVA".

I risutlati dei playout

Due le partite di playout disputate nel Girone D per sancire le ultime due squadre salve e le due retrocesse. Nella mattina di domenica 5 giugno, alla Borghesiana la Lodigiani, a sorpresa finita nel ciclone dei playout, ha schiacciato la paura battendo per uno a zero la Virtus Roma. Nel pomeriggio invece la Polisportiva De Rossi in rimonta in trasferta ai supplementari ha battuto la Vis Subiaco. I padroni di casa vanno in doppio vantaggio nei primi minuti, con Abou e Pepe, poi. accorcia le distanze Proietti nel primo tempo, nella ripresa arriva il pareggio. Al 4' del primo tempo supplementare arriva il rigore realizzato da Massi che manda la De Rossi avanti e poi Stefanelli chiude i conti salvando i suoi.

I verdetti del Girone D

Ecco di seguito i verdetti del Girone D

Promossa in Eccellenza: Atletico Torrenova

Retrocesse in Prima Categoria dopo i playout: Vis Subiaco e Virtus Roma

Retrocesse dirette in Prima Categoria: Torre Angela, Atletico Colleferro, Pro Roma Calcio.