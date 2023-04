Promozione, Girone D i primi verdetti: Valmontone in Eccellenza, Pro Cori in Prima Categoria

Il Girone D del campionato Promozione ha emesso i suoi primi verdetti. Fra domenica scorsa e il turno infrasettimanale il raggruppamento ha conosciuto matematicamente chi andrà in Eccellenza e chi invece retrocede in Prima Categoria.

Valmontone in Eccellenza

Domenica scorsa con la vittoria per quattro a zero (tripletta di Gallaccio, qui l'intervista) contro la Virtus Roma, il Valmontone con cinque giornate di anticipo ha strappato il pass per l’Eccellenza. La formazione giallorossa, che ha pareggiato nel turno infrasettimanale per 0-0 contro la Vis Subiaco, ha mantenuto e continua a mantenere un andamento da top team con i ragazzi di Di Loreto ancora imbattuti in campionato. Miglior attacco e miglior difesa per il Valmontone che ha letteralmente dominato il Girone D.

Pro Cori in Prima Categoria

Nel turno infrasettimanale è arrivato anche il verdetto con la prima retrocessione in Prima Categoria. La squadra retrocessa è la Pro Cori che ha perso lo scontro diretto contro la Virtus Roma (0-3). Una sconfitta che condanna la formazione giallorossa all’ultimo posto con 4 giornate d’anticipo visti i suoi 10 punti conquistati. Dopo appena una stagione dunque la Pro Cori torna nel campionato di Prima Categoria.

Il punto sui play-out

Ancora tutta definire la zona play-out. Al momento le ultime quattro squadre del girone sono Sporting Ariccia a 31 punti, Vivace Grottaferrata 30, Vis Subiaco 23, Virtus Roma 22. Con questo punteggio Sporting Ariccia salvo e Virtus Roma retrocessa in virtù dei nove punti di distanza fra le due squadre, per via del regolamento della LND Lazio che evita gli spareggi in caso di 8 o più punti di scarto fra le due squadre contendenti. Vivace e Vis Subiaco andrebbero a giocarsi i play-out (gara unica in casa della formazione piazzata meglio in classifica).Tutto si deciderà nelle ultime quattro giornate con la corsa salvezza che vede coinvolte anche altri club come il Rocca Priora RdP (31 punti) e Colonna (32).