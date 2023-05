Promozione, Girone D: tutti i verdetti

L’ultima giornata del Girone D ha regalato un thriller per quanto riguarda la lotta salvezza. Infatti solo una partita ai play out, mentre due sono le squadre retrocesse direttamente.

Valmontone in Eccellenza

Il Valmontone ha dominato in lungo e in largo il Girone D. La formazione giallorossa costruita per l’Eccellenza ha avuto un passo troppo superiore alle avversarie chiudendo la pratica promozione con diverse giornate d’anticipo e distanziando di 12 punti la prima inseguitrice. Unica macchia della stagione trionfante di Gallaccio e compagni l’unica sconfitta stagionale arrivata a giochi chiusi contro il Paliano.

Il play out

L’unico play out del Girone D vedrà affrontarsi la Vivace Grottaferrata in casa, a cui non è bastato vincere in casa della De Rossi, contro la Vis Subiaco che ha strappato il pari contro il Rocca Priora RdP. Pareggio d’oro al Montefiore per la Vis rimasta così a 8 punti dalla Vivace, limite massimo per giocare i play out.

Virtus Roma e Pro Cori retrocesse

In Prima Categoria oltre alla Pro Cori che aveva detto addio alla Promozione già da diverse giornate si aggiunge la Virtus Roma. I gialloblù infatti raggiunti sull’1 a 1 dal Velletri dicono addio alla categoria in virtù dei 10 punti di distacco dal Colonna dodicesimo