Valmontone, Rubino: "Contro il Vicovaro la partita più importante della stagione"

Il Valmontone 1921 di mister Aurelio Sarnino, dopo lo stop “forzato” di oltre un mese causa Covid è pronto a tornare in campo. La partita vedrà i giallorossi affrontare il Vicovaro terzo in classifica nel girone D a tre soli punti dalla capolista Rocca Priora. La partita contro il Vicovaro è valido per il recupero della 14esima giornata.

Le parole di Rubino

Luca Rubino (classe 1990) centrocampista del Valmotone inquadra la sfida contro il Vicovare come “Una delle partite più importanti della stagione, anche se deve ancora terminare il girone d’andata". Rubino continua: "Ci stiamo preparando al meglio: in tutto questo periodo e in particolare nell’ultima settimana abbiamo lavorato tanto e c’è tanta voglia di fare bene. A dispetto delle difficoltà di molti, ci siamo allenati quasi sempre a ranghi completi e poi abbiamo un tecnico come Sarnino che è attentissimo a tutti i particolari. Sappiamo di affrontare una squadra di valore e ben allenata che tra l’altro ha il miglior attacco del girone. Non ho mai giocato a Vicovaro, ma mi hanno detto che il campo è un po’ stretto e questo potrebbe essere un fattore da considerare". Rubino si aspetta "una partita molto tattica in cui gli episodi potrebbero fare la differenza e quindi servirà la massima concentrazione”.

Sullo stop di oltre un mese Rubino dice: “Non dobbiamo pensare a queste cose, ma solo ad entrare in campo e dare il massimo. La successiva sfida col Rocca Priora sarà un altro test importante, ma dobbiamo pensare ad una gara per volta. La classifica? La strada è in salita, ma siamo ancora padroni del nostro destino considerando che deve ancora finire il girone d’andata”. Rubino chiude parlando del suo approdo nel Valmontone 1921: “Ho trovato una società ambiziosa e seria, qui c’è un grande progetto e questo mi ha spinto a venire. Inoltre conoscevo già tanti attuali compagni e mi sono inserito velocemente nel gruppo”.