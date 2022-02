Promozione, Girone D: i risultati della diciassettesima giornata

Cambio al comando dopo la diciassettesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Il Rocca Priora RdP perde il primo posto occupato adesso dall'Atletico Torrenova.

Cambio al vertice

Il Girone D cambia padrone. Il Rocca Priora RdP perde, non senza polemiche, in casa contro il Bellegra. In vantaggio con Scacchetti a fine primo tempo, i castellani subiscono la rimonta del Bellegra che segna due dei tre gol su rigore e chiude la partita con due espulsioni. Approffita dello scivolone casalingo del Rocca, l'Atletico Torrenova che con un calcio di rigore nel finale di Forcina batte la Polisportiva De Rossi e conquista la vetta del girone.

Gli altri risultati

Vittoria in rimonta per il Valmontone che col primo gol in giallorosso di Catracchia prima e il gol di Colaiori dopo ribalta l'iniziale svantaggio contro la Virtus Roma. Cade il Villa Adriana in casa contro la Vivace Grottaferrata. I coccodrilli soccombono per tre a uno. Agguanta il pareggio soltanto nel finale il Vicovaro con Pangrazi a Marino. Goleade per Lodigiani e Vis Subiaco.

Tutti i risultati

A seguire tutti i risultati della 17esima giornata del Girone D:

Rocca Priora RdP-Bellegra 1-3

Atletico Torrenova-Polisportiva De Rossi 1-0

Villa Adriana-Vivace Grottaferrata 1-3

Virtus Roma-Valmontone 1-2

Bi.Ti.Calcio-Vicovaro 1-1

Vis Subiaco-Torre Angela 4-0

Pro Roma-Atletico Morena 0-1

Atletico Colleferro-Lodigiani 2-5

