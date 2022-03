Promozione, Girone D: i risultati della ventunesima giornata

Non riserva sorprese la ventunesima giornata del Girone D del campionato Promozione. Le big vincono tutte, con goleade, e il Rocca Priora RdP resta al comando.

Rocca Priora RdP capolista

Mantiene la vetta del Girone D il Rocca Priora RdP che batte per tre a zero la Pro Roma. Man of the match Nuzzi autore di tutti e tre gol castellani. Tre punti importanti ma che non fanno allungare i castellani in classifica sulle inseguitrici tutte vincenti.

Gli altri risultati

Non cambiano le posizioni in classifica. L'Atletico Torrenova batte per cinque a due il Bi.Ti (doppiette per Forcina e Federici). Manita del Vicovaro, che spreca pure un rigore, sul campo dell'Atletico Colleferro. Cinque gol anche del Villa Adriana che supera in rimonta la De Rossi, poker del Valmontone alla Vis Subiaco. Rinviata Vivace Grottaferrata-Atletico Morena.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 21esima giornata del Girone D

