Promozione, Girone D: i risultati della ventiquattresima giornata

Sempre più appassionante la lotta per il salto in Eccellenza nel Girone D. Le prime tre della classe, distanziate da soli due punti vincono anche nella 24esima giornata.

Rocca Priroa RdP primo

Con secco tre a uno il Rocca Priora RdP batte al Montefiore il Villa Adriana. I padroni di casa al quarto d'ora sono già avanti per due a zero per via delle reti di Ulisse e Troisi. Prima della fine del primo tempo Nuzzi trova il terzo gol che chiude la partita. Nella ripresa i coccodrilli segnano il gol della bandiera e in pieno recupero Di Giammarco portiere dei castellani para un calcio di rigore.

Gli altri risultati

Ha ancora tanta benzina l'Atletico Torrenova (secondo) che nonostante le assenze dei bomber Federici e Forcina travolge per 5 a 0 la Pro Roma che vede sempre più distanti i playout. Stesso identico numero di gol per il Vicovaro (terzo) che spazza via la Vivace Grottaferrata. MVP di giornata Pangrazi autore di una tripletta (meravigliosi i primi due gol: colpo di testa e tiro a giro di destro) nel primo tempo. Riscatto per il Valmontone che con un quattro a zero (doppietta di Romagnoli) sbriga la pratica Torre Angela. Colpo della Lodigiani in trasferta sul campo della Pol. De Rossi.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della 24esima giornata del Girone D:

Pol. De Rossi- Lodigiani 1-2

Atletico Torrenova-Pro Roma 5-0

Rocca Priora RdP-Villa Adriana 3-1

Vicovaro-Vivace Grottaferrata 5-0

Valmontone-Torre Angela 4-0

Bellegra-Atletico Morena 1-1

Virtus Roma-Atletico Colleferro 2-1

Bi.Ti.Calcio-Vis Subiaco 2-0

Guarda qua la classifica aggiornata del Girone D