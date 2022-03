Promozione, Girone D: i risultati della ventiduesima giornata

Le prime cinque della classe del Girone D continuano a vincere. Restano dunque invariate le primissime posizioni della classifica.

Valmontone pokerissimo

L’unica che perde terreno è il Villa Adriana che cade per cinque a uno in casa del Valmontone. I giallorossi chiudono i conti già nel primo tempo andando all’intervallo sul 4 a 1 grazie alle due doppiette di Colaiori e Ciampi. Di Tani il gol della bandiera dei coccodrilli. Nell’intervallo arriva un altro bel gol di Colaiori che con un pallonetto firma la sua personale tripletta. Ennesima grande prova per il Valmontone che nelle ultime quattro partite mette nel tabellino 22 gol fatti e 2 subiti.

Gli altri risultati

Con un rotondo due a zero il Rocca Priora RdP (gol di Rosi e Troisi) liquida la pratica Atletico Colleferro, mentre per tre a due l’Atletico Torrenova fa suo il Derby contro la Virtus Roma. Cinque gol a testa per Vicovaro e Atletico Morena che superano rispettivamente Vis Subiaco e Torre Angela.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo della 22esima giornata del Girone D

Rocca Priora RdP-Atletico Colleferro 2-0

Atletico Morena-Torre Angela 5-1

Bellegra-Lodigiani 3-2

Valmontone-Villa Adriana 5-1

Vicovaro-Vis Subiaco 5-0

Virtus Roma-Atletico Torrenova 2-3

Bi.Ti.Calcio-Pro Roma 5-0

Pol.De Rossi-Vivace Grottaferrata 3-2

