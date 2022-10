Promozione, Girone D: i risultati della seconda giornata

Termina la seconda giornata del Girone D nel campionato Promozione con un poker di squadre a punteggio pieno: Valmontone, Atletico Lodigiani, Atletico Morena e Vivace Grottaferrata.

Riscatto Rocca Priora RdP

Trova i primi punti della stagione il Rocca Priora RdP che ad Ariccia riscatta la sconfitta all'esordio. La formazione castellana infatti vince per due a uno contro lo Sporting. Dopo il gol di Benvenuti c'è il pareggio dei padroni di casa, ma Maione dal dischetto al 70esimo regala i tre punti a mister Gioacchini.

Gli altri risultati

Il Valmontone vince anche in casa per due a uno contro un Bellegra. L'Atletico Morena cala il poker alla Virtus Roma. Tris della Vivace Grottaferrata contro il Velletri così come l'Atletico Lodigiani a Subiaco.

