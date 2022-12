Promozione, Girone D: i risultati della nona giornata

La nona giornata del Girone D si chiuderà con la sfida fra Vis Subiaco e Sporting Ariccia delle 14:45. Nel frattempo vince ancora il Valmontone sempre più primo.

Imbattibile Valmontone

Il Valmontone vince anche in trasferta contro il Colonna per due a uno. I giallorossi trovano due gol nei primi cinque minuti: prima con Tartaglione direttamente su punizione poi con un diagonale di Gallaccio. I padroni di casa accorciano soltanto al 75esimo con Ceccarelli e nonostante il finale in attacco non trovano il pareggio.

Gli altri risultati

La Bi.Ti fa suo il derby contro la Vivace Grottaferrata per tre a due, la De Rossi vince per tre a zero in trasferta contro Atl. Lodigiani. 5 a 3 spettacolare fra Atl. Morena e Bellegra.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della nona giornata