Promozione, Girone D: i risultati dell'ottava giornata

In attesa del posticipo delle 17:00, l'ottava giornata del Girone D del campionato Promozione ha regalato diverse sorprese e la conferma al primo posto del Valmontone.

Bi.Ti-Rocca Priora RdP

Prima vittoria casalinga in campionato della Bi.Ti. La formazione di Marino al Fiore vince per 4 a 1 contro il Rocca Priora RdP. Mattatore di giornata l'ex dell'incontro Scacchetti autore di una doppietta. Di fanasca e Troisi le altre due reti della formazione di mister Ronconi. Per i castellani di Gioacchini in rete Chiacchierini.

Gli altri risultati

Vince per due a zero il Valmontone contro l'Atletico Lariano. Con lo stesso risultato il Bellegra supera l'Atletico Lodigiani. Rallenta l'Atl. Morena in trasferta contro la Pro Cori.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dell'ottava giornata del Girone D