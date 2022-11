Promozione, Girone D: i risultati della settima giornata

La settima giornata del Girone D si chiude con l'ennesima prova di forza stagionale del Valmontone ormai in fuga dopo la vittoria nello scontro diretto contro l'Atletico Morena.

Valmontone è fuga

Il Valmontone vince a Morena il big match contro l'Atletico per uno a zero. Al Fabrizi risulta decisivo Romagnoli, subentrato dalla panchina. Il capitano giallorosso trova il gol vittoria al 59esimo con un bel destro a volo dopo una respinta non pulita della difesa avversaria. L'Atletico Morena sfiora il pareggio con Vasta ma il tiro dell'attaccante dei padroni di casa non trova lo specchio della porta per millimetri con Provaroni che guarda il pallone uscire. Giallorossi primi a +6 delle prime inseguitrici.

Gli altri risultati

Poker di squadre al secondo posto della classifica tutte a 13 punti. Oltre all'Atletico Morena troviamo al De Rossi, il Velletri che batte per 4 a 0 il Bellegra e l'Atletico Lodigiani. Vis Subiaco-Bi.Ti (ore 14.45) chiude la giornata

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dei risultati della settima giornata del Girone D