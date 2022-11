Promozione, Girone D: i risultati della quinta giornata

Vincono ancora Valmontone e Atletico Morena nella quinta giornata del Girone D del campionato Promozione e restano in testa alla classifica. Completa la giornata il posticipo De Rossi-Bellegra.

Super Valmontone

Tutto facile per il Valmontone che in casa del Velletri vince per tre a zero. La formazione giallorossa domina il match che sblocca con Colaiori nel primo tempo. Ad inizio ripresa il Velletri resta in 10 per l'espulsione di Lupo, doppia ammonizione. Tajani raddoppia per il Valmontone prima che la formazione giallorossa resti in 10 per l'espulsione di Tartaglione. Tornata la parità numerica però gli ospiti chiudono la partita col tris di Amico da azione da calcio d'angolo.

Gli altri risultati

Vince l'Atletico Morena che per due a zero supera lo Sporting Ariccia. Poker in trasferta per la Bi.Ti che batte il fanalino di coda Virtus Roma. Cade per tre a uno sul campo dell'Atletico Lariano la Vivace Grottaferrata. Vittoria di misura del Rocca Priora RdP che grazie alla rete di Ulisse batte il Pro Cori.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della quinta giornata del Girone D