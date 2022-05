Promozione, Girone D: l'Atletico Torrenova vola in Eccellenza

Festa in casa dell'Atletico Torrenova. Forcina e compagni battono la Lodigiani nell'ultimo turno del Girone D e conquistano l'Eccellenza. Vicovaro secondo con un punto di distacco.

Torrenova in Eccellenza

Vola in Eccellenza l'Atletico Torrenova e lo fa battendo la Lodigiani con perentorio sei a uno. La formazione di casa travolge gli ospiti e conquista negli ultimi 90 minuti con una prova di forza il salto di categoria. Dalla sponda opposta, i biancorossi con un pessimo finale di stagione andranno ai playout alla Borghesiana dove sfideranno la De Rossi.

Gli altri risultati

Al Vicovaro resta l'amaro in bocca. La formazione di mister Lillo travolge per sei a due il Bellegra già salvo. Gli arancioverdi al termine di un ottimo campionato terminano il campionato a 69 punti, a -1 dal Torrenova campione. La Vis Subiaco travolge per 4 a 0 il Villa Adriana già salvo e giocherà i playout contro la Virtus Roma (3-2 contro il Morena).

Tutti i risultati

Di seguito il quadro completo dell'ultima giornata del Girone D

Atletico Torrenova-Lodigiani 6-1

Vicovaro-Bellegra 6-2

Virtus Roma-Atletico Morena 3-2

Vis Subiaco-Villa Adriana 4-0

Pro Roma-Torre Angela 0-0

Atletico Colleferro-Vivace Grottaferrata 1-2

Rocca Priora RdP-Valmontone 0-3

Bi.Ti.Calcio-De Rossi 2-1

Verdetti

Atletico Torrenova campione e qualificato in Eccellenza

Playout: Lodigiani-De Rossi e Virtsu Roma-Vis Subiaco.