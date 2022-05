Promozione, Girone D: i risultati della ventinovesima giornata

Atletico Torrenova e Vicovaro si giocano l'Eccellenza negli utlimi novanta minuti di campionato. Infatti sarà decisiva l'ultima giornata del Girone D per decidere le sorti del campionato.

Vicovaro vittoria al fotofinish

Il Vicovaro non molla la presa dal sogno Eccellenza. La formazione di Lillo stava per dire addio alla possibilità di primo posto ma al 91esimo ha vinto la partita contro il Valmontone. In casa dei giallorossi infatti il Vicovaro sblocca la partita con Fratini ma poi si fa riprendere d Romagnoli. In pieno recupero però una mezza rovesciata di Ianzi si spegne all'angolino facendo esplodere di gioia i suoi. Gli arancioverdi seguono a -1 in classifica l'Atletico Torrenova che ha spazzato via per sei a due il Torre Angela con una tripletta di Forcina.

Gli altri risultati

Chiude il suo campionato al terzo posto il Rocca Priora RdP sconfitto per tre a due dalla Pol. De Rossi che andrà ai playout. Rischia di ritrovarsi a sorpresa nella lotta per la salvezza la Lodigiani dopo la sconfitta alla Borghesiana contro la Virtus Roma altra squadra destinata ai playout. Salvo ufficialmente il Villa Adriana dopo la vittoria a tavolino contro l'Atletico Colleferro.

Tutti i risultati

A seguire il quadro completo dei risultati della 29esima giornata del Girone D

